Meteo Svizzera dirama l'allerta canicola di grado 3 da domenica a giovedì

Meteo Svizzera dirama l'allerta canicola di grado 3 (pericolo marcato) per il Sud delle Alpi dalle 12 di domenica alle 20 di giovedì prossimo, 1° agosto. «Da domenica fino almeno a giovedì alle basse quote del Sud delle Alpi - si legge nell'allerta dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia - si prevedono temperature massime fino a 31-34 gradi e minime comprese tra 19 e 23»

Situazione attuale

Nei prossimi giorni un vasto anticiclone andrà a posizionarsi tra il nordafrica e il Mediterraneo centrale. Da domenica fino a giovedì, correnti da sudovest porteranno in direzione delle Alpi aria molto calda di origine subtropicale.

Previsioni

Da domenica a giovedì le temperature massime toccheranno punte di 31-34 °C. Le minime risulteranno comprese fra 19 e 23 °C, ma nelle aree urbane esse potranno risultare di qualche grado più alte rispetto alle regioni circostanti, a causa di un raffreddamento notturno più lento e meno pronunciato. L'umidità relativa si attesterà tra il 40 e il 50% nelle ore più calde della giornata. È pertanto emessa un'allerta canicola di livello 3 per le basse quote del Sud delle Alpi.

Mercoledì non sono esclusi temporali a livello locale. Il termine del periodo canicolare è ancora incerto. Sulla base dei dati attuali, l’ondata di caldo potrebbe terminare giovedì sera in corrispondenza con un'attività temporalesca più accentuata.

Come comportarsi durante un periodo di canicola

I periodi di canicola possono nuocere alla salute dell’uomo e ridurne le prestazioni fisiche e mentali.

La capacità di sopportare i periodi di canicola dipende anche dalle condizioni di salute. Se si è raffreddati o si è affetti da una malattia cronica, il caldo è molto più difficile da tollerare. In generale le donne incinte, i bambini piccoli, gli anziani e i malati reagiscono in modo più sensibile alle temperature elevate.

I disturbi tipici legati alla canicola sono capogiri, cefalea, esaurimento, nausea, vomito, ecc.

Come comportarsi in generale durante un periodo di canicola:

- Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari, ecc.) - Evitare gli sforzi fisici - Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati - Non consumare bevande alcoliche - Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte

Durante o dopo un’attività sportiva compensare la perdita di Sali

- Mangiare cibi rinfrescanti - Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate - Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto