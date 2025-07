Macugnaga, sulla SS 549 misure di sicurezza e chiusure in caso di allerta arancione

Scattano nuove misure di sicurezza lungo la statale 549 “di Macugnaga” in caso di allerta meteo arancione.

A partire dalle ore 6 di venerdì 25 luglio, la circolazione sarà sospesa in più punti dell’arteria montana che collega la valle Anzasca al capoluogo, già messa a dura prova dagli eventi alluvionali dello scorso aprile.

La decisione arriva con una nuova ordinanza della Struttura Territoriale competente, che sostituisce i precedenti provvedimenti e recepisce le criticità emerse dopo i fenomeni franosi del 16 e 17 aprile. Secondo quanto disposto, al verificarsi di una comunicazione ufficiale di allerta arancione da parte di Arpa Piemonte, verrà disposta la chiusura totale al traffico su tutte le corsie in quattro tratti della statale: due nel territorio comunale di Calasca Castiglione, interessati dal rischio di distacchi di materiale instabile dalle pendici a monte, e due nel territorio di Macugnaga, dove si temono allagamenti, in particolare in corrispondenza della galleria rio Valle.

In assenza di allerta ma in caso di pioggia, sarà comunque attivato un presidio di monitoraggio – organizzato in collaborazione tra i Comuni di Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Vanzone con San Carlo, Ceppo Morelli e Macugnaga – nel tratto compreso tra il km 11+950 e il km 12+150, con un restringimento della carreggiata destra per consentire il controllo in tempo reale della stabilità dei versanti. È previsto inoltre un ulteriore restringimento della carreggiata sinistra nel tratto tra il km 26+200 e il km 26+400, sempre in territorio di Macugnaga.

Le misure, concordate in una riunione tecnica che ha coinvolto anche i rappresentanti degli impianti di risalita e i gestori del trasporto pubblico locale, resteranno in vigore fino al completamento degli interventi strutturali necessari alla definitiva messa in sicurezza delle aree più fragili. Gli enti coinvolti avranno l’obbligo di installare apposita segnaletica, vigilare sull’effettiva applicazione delle limitazioni e garantire la regolazione del traffico, anche per agevolare l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.