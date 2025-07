I Bellingarone trionfano a Ossola Express FOTO e VIDEO

I Bellingarone, al secolo Davide Bellingheri e Christian Ciamparini i vincitori della seconda edizione di Ossola Express, l'avventura on the road che si è giocata sabato e domenica tra Ossola e laghi Maggiore, Mergozzo e Orta. Secondi classificati "Mai una gioia express" e terzi "Le sempre giovani". I concorrenti, diciannove coppie, hanno percorso in due giorni circa trecento chilometri, 12 tappe il primo giorno e 10 il secondo.



"Le tappe di sabato sono state Masera, Albogno, Santa Maria Maggiore, Cannero, Oggebbio, Pallanza, Omegna, Brolo e Gignese. Qui si sono ritrovate tutte le coppie - raccontano Elisa Iardella e Lucia Pitzurra, organizzatrici - Hanno firmato il libro rosso e hanno mangiato, cucinato e dormito tutti insieme. Domenica invece le coppie hanno raggiunto Baveno, l'Isola dei Pescatori con la barca e poi si sono diretti a Montorfano, Mergozzo, Piedimulera, lago di Cheggio, Domodossola, Graniga in Val Bognanco e l'arrivo al bar Tati di Masera con una grande festa e la premiazione. Il tema di quest'anno era ricordare personaggi ossolani o che hanno vissuto in Ossola e che hanno compiuto, inventato, fatto qualcosa di importante e che in alcuni casi sono stati un po' dimenticati, come ad esempio i fratelli Mattei che hanno inventato il tabacco da fiuto ad Albogno, a Malesco il primo uomo che ha attraversato la Manica, a Baveno Cesare Cardini che ha inventato la Cesar Salad e Lorenzo Marani al lago di Cheggio che è è stata uno delle prime guide alpine. Si sono divertiti tutti, è stata un'esperienza bellissima e dopo un po' di riposo inizieremo a pensare a nuove idee per l'edizione dell'anno prossimo".