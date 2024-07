Sarà una stagione di rilancio per il Vogogna

La scorsa stagione non è stata entusiasmante per il Vogogna Calcio, a lungo invischiato nella lotta per non retrocedere. Un finale di stagione in crescendo ha portato alla salvezza con un paio di giornate di anticipo, ma la società biancoverde vuole evitare simili patemi nel prossimo campionato.

Abbiamo intervistato il navigato direttore sportivo Fabrizio Francina, che ha parlato del mercato vogognese e non solo:

“L’anno scorso è stata una stagione negativa. Certamente siamo stati anche molto sfortunati, non mi era mai capitata una serie di infortuni così importante, ma abbiamo anche tutti commesso degli errori. Quest’anno non vogliamo fare gli stessi sbagli, quindi ci siamo mossi per tempo per correggere e arricchire la nostra rosa, anche grazie all’ingresso in società di Claudio Giavani, che mi sta dando una grossa mano nel contattare i giocatori e allestire una rosa tecnicamente e numericamente valida per affrontare il campionato di Prima Categoria”.

Il vostro parco giocatori sarà molto rinnovato rispetto all’anno scorso? “Sì, stiamo definendo alcune situazioni e qualche giocatore si accaserà altrove, in entrata ci siamo mossi attivamente per assicurarci dei profili che possano essere funzionali al nostro gioco. La squadra è quasi pronta”.

Puoi fare qualche nome?

“In difesa abbiamo preso Simone Torricelli dal Bagnella e Riccardo Sgrò dal Fomarco, a centrocampo arriverannoil classe 2004Zekaj, che era a Bagnella l’anno scorso,e Luca Pettinarolidall’Agrano. In attacco ci sarà Forni, che l’anno scorso a Crodo ha fatto 16 gol in Prima, e Bianciotto, classe 2003 dal Verbania. Dalla Juve Domo arriverà Santin e probabilmente altri due giovani che stiamo valutando, ma non sono ancora definitivi”.

Quest’anno obiettivo playoff?

“Non parliamo di playoff, vogliamo fare bene e disputare una stagione meno tribolata della scorsa. Se ci sarà la possibilità non ci tireremo di certo indietro, ma ci penseremo più avanti, se tutto andrà per il verso giusto”.

Come giudichi il girone A di Prima Categoria?

“Sarà un campionato tosto, sembra che tutte vogliano vincere... Poi come sempre qualcuna arriverà in alto e qualcuna mancherà l’obiettivo, alla fine una sola vince e solo quattro vanno ai playoff. Noi guardiamo in casa nostra e cerchiamo solo di non ripetere la stagione tribolata appena conclusa”.