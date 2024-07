Inversione di marcia alla vista della Polizia: guidava in stato di ebbrezza

Appena ha visto l'auto della Polizia ha tentato di fare un'inversione di marcia, l'uomo segnalato per guida in stato di ebbrezza dagli Agenti della Polizia Stradale di Verbania nella serata del 24 luglio. Una pattuglia della Polizia Stradale, intorno alle ore 23.00, mentre in Regione Nosere a Domodossola stava svolgendo i consueti controlli a persone e veicoli, ha notato in lontananza un'auto che, dopo aver arrestato la marcia, effettuava una manovra di inversione a U, palesemente finalizzata ad eludere i controllo da parte degli agenti. Questi, postisi all'inseguimento del veicolo, riuscivano poco dopo a fermarlo, notando immediatamente lo stato alterato del conducente, il quale trasudava effluvi alcolici. Il controllo etilometrico confermava i sospetti: il tasso di concentrazione è risultato di circa cinque volte superiore al consentito ed ha comportato, oltre alla segnalazione all' autorità giudiziaria., anche la decurtazione di 10 punti dalla patente nonché il suo immediato ritiro per la conseguente sospensione.