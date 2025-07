A Bannio l'ottava edizione de “La corsa di suldà”

Giovedì 31 luglio, in collaborazione con la Milizia Tradizionale di Bannio e le associazioni del paese, verrà organizzata l’8° edizione de “La corsa di suldà”, gara non competitiva. Il ritrovo è previsto alle 20 in Piazza a Bannio (Valle Anzasca). La partenza del mini giro (1km) sarà alle 20.30, mentre quello da 6 km alle 20.40.

Dopo la corsa musica in piazza, pasta party, frittelle, servizio bar e trucca bimbi. La quota d’iscrizione è di 5€ per gli adulti, 8€ iscrizione e piatto di pasta, 1€ il mini giro. L’organizzazione ricorda di munirsi di frontale. Per info telefonare al 3496881143.