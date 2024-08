Via Zonca, posati i paletti per impedire la sosta selvaggia FOTO

Trovata una soluzione per scongiurare i parcheggi irregolari in via Idilio Zonca? Una decisione è stata presa in queste ore dal comando della polizia municipale di Villadossola, dopo le continue segnalazioni di auto lasciate sul marciapiede che costeggia il rettilineo davanti al parco giochi. Lamentele che hanno denunciato la sosta selvaggia in più occasioni.

Cosicché, ieri pomeriggio, è iniziata la posa di paletti sul marciapiede, per impedire che le auto - soprattutto di sera - restino per ore parcheggiate sul ciglio della strada, riducendone anche la carreggiata e ostruendo il passaggio dei pedoni.

Il problema era stato oggetto di una nota del gruppo consiliare di minoranza e aveva visto una replica del sindaco Bruno Toscani.

Ora, dopo alcune settimane di polemiche, ecco la posa della transenne sul lato sinistro della via sotto il muraglione.

Ma non sarebbe l'unica soluzione. Potrebbe anche essere attivato sul lato opposto, davanti al parco giochi, il disco orario per consentire la rotazione delle auto. Soluzione che poi andrá fatta rispettare.