A Malesco è tempo di Pirates Of Rock Festival

La Valle Vigezzo si prepara a vibrare al ritmo del Pirates Of Rock Festival: sabato 2 agosto la Pineta Loana di Malesco ospiterà la dodicesima edizione della manifestazione musicale organizzata dall’associazione culturale Pirates Of Rock. Un appuntamento sempre più atteso, che anche quest’anno promette oltre dieci ore di musica dal vivo, street food, intrattenimento e iniziative solidali.

Dopo un’estate già animata dagli eventi del format “Pirates Of Rock On Tour”, tra Lago Maggiore e Vigezzo, il festival ritorna nel suo luogo simbolo, immerso nel verde, per accogliere appassionati e curiosi con una proposta musicale eclettica che spazia dal rock al punk, dall’elettronica all’indie fino a contaminazioni urban. Un mix travolgente che ha reso l’evento un punto fermo dell’estate ossolana.

Il palco si accenderà dalle ore 17.00, dando spazio a band e artisti da tutta Italia. Ad aprire la serata saranno i The Others, giovane formazione salita sul secondo gradino del podio al contest X-Talent, organizzato da D.O.M.O. e Coachellula. A seguire gli Hangovers, band ossolana che unisce rock, pop e attitudine punk: stanno presentando il nuovo EP The Day After in numerosi eventi del territorio.

Il testimone passerà poi ai cólgate, con un set che unisce shoegaze, new-wave e alt rock, seguito dal cantautorato urbano e ironico di Bandit, reduce dalla pubblicazione dell’album Grigia.

Dal cuore della Brianza arriveranno invece i Martini Police, con un’esibizione dalle sonorità internazionali, tra kraut-rock ed electro-funk. Per chiudere in bellezza, spazio all’energia travolgente dei Black Ball Boogies – veri mattatori del rock’n’roll – e infine al dj set di Fizzy, artista locale capace di fondere groove e attitudine rock per far ballare il pubblico fino a notte fonda.

Come da tradizione, il festival sarà anche un’esperienza immersiva: dall’immancabile birra Tresca di Novara ai cocktail d’autore, dallo street food alle aree relax e ricreative, passando per il coloratissimo photobox. Quest’anno, inoltre, sarà presente lo stand dell’associazione D.O.M.O. – Donatori Ossolani Midollo Osseo, per sensibilizzare sul tema della donazione e portare un messaggio di speranza grazie alla musica.

L’ingresso al Pirates Of Rock Festival sarà possibile acquistando un biglietto al costo di 10 euro, ridotto a 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, mentre i bambini fino a 5 anni entreranno gratuitamente. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico. Per info e aggiornamenti: www.piratesofrock.it e canali social ufficiali.