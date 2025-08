Un'opera da 1500 metri quadri per dire no alla violenza contro le donne

Sarà un'opera relazionale condivisa, formata da tanti quadrati lavorati all'uncinetto o a maglia realizzati da chiunque voglia sostenere il progetto, che saranno poi venduti per sostenere le attività del Centro Antiviolenza del Vco. Il prossimo 15 marzo anche a Domodossola sarà ospitata la giornata per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa dall'associazione Viva Vittoria e sostenuta dal comune, dalla provincia del Vco e dalla Cna Piemonte Nord. Partita nel 2015 a Brescia, l'iniziativa di Viva Vittoria che a Domodossola sarà realizzata dall'associazione Filo Illogico con il supporto di Tra il Dire e il Fare, ha un forte valore simbolico ma è di grande concretezza. Tutti sono invitati a collaborare e realizzare un quadrato a ferri o uncinetto della misura di cm 50x50. I quadrati saranno uniti e cuciti con un filo rosso dai volontari e saranno realizzate delle coperte di un metro per un metro che, insieme, diventeranno un'opera relazionale condivisa che sarà esposta dalle prime ore del giorno in via Rosmini a Domodossola domenica 15 marzo 2026. Da quel momento le coperte potranno essere acquistate con un'offerta minima di 20 euro e i proventi saranno destinati al Centro Antiviolenza del Vco.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina presso la Cappella Mellerio dall'assessore alle politiche sociali Antonella Ferraris, dalla presidente nazionale di Viva Vittoria Cristina Vegli e da tutti gli enti e le associazioni coinvolte. "Tutta la provincia è invitata a collaborare - ha detto la presidente di Viva Vittoria - è il modo per dire no alla violenza contro le donne e sostenere il Centro Antiviolenza del Vco".

Proprio a quest'ultimo saranno devoluti i proventi della vendita delle coperte, che saranno utilizzati per coprire le spese che le donne vittime di violenza si trovano ad affrontare quando costrette a ricominciare una nuova vita in una zona completamente nuova, spesso con figli piccoli, e in cui non hanno ancora creato alcun tipo di rete di conoscenze. Arredi, rette di asili e centri estivi, ma anche abbonamenti per i mezzi pubblici o scuole guida per il conseguimento della patente e percorsi psicologici. Ricominciare da zero è difficile, e il Centro Antiviolenza del Vco, anche tramite il Fondo Tutela Donne e Minori istituito da Fondazione Comunitaria del Vco e Soroptimist, accompagna queste donne che sono riuscite a dire no e ribellarsi a costruirsi una nuova vita.

Chiunque può collaborare alla realizzazione dell'opera relazionale condivisa, sia creando i quadrati, sia donando gomitoli di lana. L'associazione è anche alla ricerca di uno spazio, possibilmente un negozio sfitto, da poter adibire a punto di raccolta delle coperte. Chiunque volesse mettere a disposizione tempo, manualità, materiali e un locale, può contattare l'associazione Viva Vittoria Verbano Cusio Ossola tramite i social (Facebook e Instagram).