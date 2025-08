Il Punto Digitale Facile arriva a Toceno

Tappa in Valle Vigezzo per il Punto Digitale Facile, lo sportello di facilitazione digitale che offre un supporto ai cittadini nell’utilizzo di servizi online. Giovedì 7 agosto dalle 10.00 alle 12.00 un facilitatore sarà presente all’ufficio turistico di Toceno.

L’incontro è gratuito e prevede un affiancamento per l’utilizzo di alcuni servizi divenuti ormai fondamentali, come ad esempio l’identità digitale (Spid e Cie) e l’accesso i servizi della pubblica amministrazione. Saranno anche fornite indicazioni su come riconoscere e difendersi dalle principali truffe online.