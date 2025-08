Ritrovata a Domodossola una bici rubata poche ore prima: denunciato per ricettazione

Nel pomeriggio di sabato 2 agosto si presentava presso gli Uffici del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola una donna che denunciava il furto della propria mountain bike avvenuto quella mattina sotto la propria abitazione. Acquisite le informazioni necessarie, la nota di ricerca veniva diramata dalla sala operativa agli equipaggi sul territorio, che qualche ora più tardi intercettavano una personale sospetta ai giardini di via Trieste a Domodossola.

Agli operatori non passava inosservata una bici che quella persona aveva con sé e che corrispondeva alle descrizioni e alle immagini relative alla nota di ricerca. Procedevano pertanto ad approfondire gli accertamenti identificando la persona che risultava essere straniera e regolare sul territorio nazionale. Le verifiche sulla bicicletta individuata dagli agenti della Polizia di Stato permettevano di attribuirne l’appartenenza alla donna che aveva denunciato il furto qualche ora prima. Veniva quindi convocata la proprietaria che rientrava in possesso di quanto le era stato sottratto la mattina. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per analoghi episodi, veniva deferito all’autorità giudiziaria competente, per il reato di ricettazione. Sono in corso le indagini per accertare l’autore materiale del furto.