Lite tra autisti in stazione a Domodossola: finisce con un accoltellamento

Dramma sfiorato nel tardo pomeriggio in stazione a Domodossola. Un diverbio tra due autisti che transitavano in stazione a bordo del treno Hupac è prima sfociato in rissa poi in un accoltellamento.

Un uomo italiano è stato ferito al torace da una coltellata, sferrata da un autista straniero. L'uomo ferito è stato subito soccorso sul binario mentre sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.



L'uomo accoltellato è stato trasportato al Dea del San Biagio ma non sarebbe grave, anche se al momento dei soccorsi da parte dei presenti sembrava potesse trattarsi di una ferita molto profonda.