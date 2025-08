Tragedia a Piedilago: venerdì il funerale di Deborah Rolando

Un grave incidente stradale ha spezzato la vita di Deborah Rolando, 48 anni, residente a Crevoladossola e madre di tre figli. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno a Piedilago, frazione di Premia.

Rolando stava percorrendo in bicicletta la discesa verso il paese insieme a un amico, quando un furgone in fase di sorpasso l’ha centrata. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo viaggiava a velocità sostenuta e senz aaccorgersi dei due ciclisti avrebbe sorpassato tre auto. L’amico che pedalava davanti è riuscito a salvarsi gettandosi fuori dalla carreggiata, ma per la ciclista non c’è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi, dolore in tutta la comunità

Immediati i soccorsi: automobilisti e residenti sono accorsi per aiutare, tra loro anche un sanitario che ha tentato le prime manovre di rianimazione. Sul posto è giunta un’eliambulanza del 118, ma ogni tentativo di salvare la donna è stato vano.

Deborah Rolando era molto conosciuta ia Crevoladossola e non solo, sia come titolare del bar Vecchio Mulino di Preglia, sia per la sua passione per lo sport. “Era una donna dai modi gentili e una grande professionista – ha dichiarato il sindaco Giorgio Ferroni – tutta la comunità si stringe attorno ai suoi tre figli e ai familiari in questo momento di grande dolore”.

"Una tragedia terribile che ci ha colpiti e scossi. Deborah era un'amica e faceva parte del nostro team da una decina di anni. Tragedie simili devono finire, bisogna fare qualcosa di forte per tutelare i ciclisti e per punire i responabili di incidenti così drammatici" le parole di Massimo Fiumanò, dell'Ossola Cycling Team.

L’ultimo saluto

I funerali si terranno venerdì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Crevoladossola. La salma si trova alla casa funeraria Pelgantini al Croppo di Trontano. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì alle 20 nella stessa chiesa.

Deborah lascia i figli Linda, Michelle e Saimon con il loro papà Fabrizio, la mamma Felicina, il fratello Fabrizio, la sorella Katia con le rispettive famiglie e il compagno Massimo.