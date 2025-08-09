Un francobollo per aiutare Blatten, il paese svizzero travolto dal ghiacciaio

La filatelia in aiuto di Blatten, il paese travolto dal crollo del ghiacciaio pochi mesi fa, in Svizzera.

Il francobollo speciale si chiama «Solidarietà per Blatten» ed è già disponibile in tutte le filiali della Posta e sul web.

L’obiettivo è raccogliere soldi per aiutare la comunità devastata dalla valanga di ghiaccio e detriti che il 28 maggio ha colpito duramente il paese del Canton Vallese.

Il francobollo è stato emesso senza prevendita l’1 agosto a 1,20+5,00 franchi. L’obolo è destinato alla Croce rossa, che offre aiuto alle persone della località vallesana.

La grafica è di Sara Meier; l’immagine raffigura la chiesa del paese, mentre sul foglio da otto esemplari è riprodotta la citazione del sindaco, Matthias Bellwald: “Ds härz schlaat wiiter” (“Il cuore continua a battere”), un’espressione che -commentano dalla Posta- “infonde coraggio e fiducia”.