Ermal Meta e Nemo ospiti del Locarno Film Festival

La rotonda all'ingresso di Locarno si trasforma, in occasione del Festival del Cinema, in uno spazio culturale all'aperto e sabato 10 agosto ospiterà una strepitosa line-up musicale curata dalla RSI Radiotelevisione svizzera. Sul palco saliranno infatti Ermal Meta e Nemo, due artisti poliedrici che offriranno una notte di musica indimenticabile. Alle 21 si esibirà il cantautore italiano Ermal Meta, che interpreterà i successi del suo repertorio e i brani tratti dal suo ultimo concept album Buona fortuna.

A partire dalle 00.30, si esibirà l'ospite speciale della serata, vero orgoglio nazionale, Nemo. E' proprio lui infatti che ha rappresentato la Svizzera all’ultima edizione dell'Eurovision, vincendolo, e conquistando gli amanti della musica di tutta Europa. A Locarno porterà alcuni dei suoi singoli di maggiore successo, tra i quali anche The Code, la hit elettropop che racconta il percorso dell’artista verso l’accettazione di un’identità non binaria.

La Rotonda, come viene chiamata la gigantesca rotatoria all’ingresso della città di Locarno, durante il Festival diventa dunque un luogo dove gli artisti danno sfogo alla loro creatività dipingendo davanti al pubblico, band e DJ di spicco animano la serata con tanta energia e un ampio programma musicale, i bambini si divertono in un’area appositamente pensata per loro e dove è possibile anche cenare grazie ai food truck e ai bar che propongono specialità culinarie regionali o esotiche.