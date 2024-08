Chi l'ha visto lancia l'appello per Flavia Ariola

Anche la trasmissione Chi l'ha visto si sta interessando alla scomparsa di Flavia Ariola, la settantaquattrenne domese che manca da casa da mercoledì 13 agosto. Sul sito della trasmissione, che non è in onda per la pausa estiva, è stata infatti pubblicata una scheda con le informazioni sulla donna e l'ultima volta che è stato vista. Ma non è tutto, perché sulla pagina Facebook di Chi l'ha visto è stato pubblicato il video con le immagini recuperate dalla Polizia e riprese da una telecamera in via Piave.

Flavia nelle immagini si vede distintamente: indossa pantaloni grigi, una maglietta bianca e scarpe bianche, e ha con sé una busta di plastica bianca. Cammina, si ferma un attimo per voltarsi indietro, poi riprende la camminata e scompare dalla vista della telecamera.

Flavia Ariola, 74 anni, martedì 13 agosto, intorno alle 10.30 è uscita di casa portando con sé soltanto una busta di plastica. Avrebbe provato a fare l'autostop, poi è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di una fabbrica in via Piave e la si vede allontanarsi a piedi. Non ha con sé né cellulare, né documenti. Negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute ed era stata ricoverata per qualche settimana.