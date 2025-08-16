Un domese general manager di Palazzo Fiuggi

‘’Da Domodossola a Fiuggi tra arte e storia guido la Spa più bella del mondo’’.

Così titolava mercoledì il Corriere della Sera - pagine di Torino – per raccontare la storia di un domese diventato manager nella città delle terme del lazio. L’ossolano è Andrea Prevosti, 61 anni, nato a Domodossola e poi partito per ‘’diventare cittadino del mondo’’.

Oggi è il general manager di Palazzo Fiuggi, nel corso della carriera ha ricoperto il ruolo di general manager in otto differenti proprietà, per un totale di undici brand di lusso, da Thf a Forte Hotels, passando per Le Meridien, Starwood, fino a GhM.

Dirige quelle acque di sorgente che sono state in grado di curare i malanni di Papa Bonifacio VIII e di rinvigorire Michelangelo Buonarroti.

Il Corriere rimarca però che ‘’nel miglior «Wellness retreat» e nella migliore Spa del mondo batte un cuore piemontese che ha avuto anche esperienze all’ombra della Mole Antonelliana.

Racconta: ‘’Durante la mia lunga esperienza professionale con Le Meridien a Torino, ho gestito due hotel, che hanno fatto anche da quartier generale dei Giochi olimpici invernali del 2006 ed è forse la connessione tra tessuto urbano, ospitalità, cultura dello sport e diplomazia internazionale che ha reso ancor più entusiasmante quella tappa della mia carriera, che ricordo sempre con profonda emozioneì’’. E dice di aver guidato quattro diverse aperture tra cui The Chedi a Milano, il Castel Monastero resort e il Grand hotel Billia con il Casino Saint Vincent.

‘’L’ultima esperienza professionale di Prevosti, prima dell’avventura fiuggina, - si legge - ha visto protagonista il leggendario Grand hotel Parker’s di Napoli, per il quale il direttore ha guidato un’importante ristrutturazione che ha portato l’hotel ai vertici nazionali, ottenendo anche l’ingresso in prestigiosi circuiti di vendita e la seconda stella Michelin per il ristorante George, guidato dallo chef Domenico Candela’’.