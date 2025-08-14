Ospedale unico, la Lega ribadisce il suo no

L’ospedale unico resta l’obiettivo di gran parte dei partiti del Vco ma la Lega dice no.

Il dibattito alla Lucciola di Villadossola ha confermato le posizioni emerse in questi mesi dopo il ritorno in auge dell’ipotesi – mai concretizzatasi – di un ospedale nuovo e unico per la provincia. La palla è nelle mani della Regione, intanto la discussione è aperta.

La voce contraria ad un presidio ospedaliero unico è quella della Lega, che con Alberto Preioni, sottosegretario regionale, ha ribadito il ‘’no’’ e tantomeno ‘’all’ipotesi che sorga a Ornavasso ‘’.

‘’Occorre una sanità diversa -dice il leghista – ma pensare ad un ospedale unico è sbagliato. Tanto meno farlo a Verbania dove, è noto, esistono problemi di viabilità nell’accesso alla città. Semmai l’area dovrebbe essere quella di Domodossola’’. Insomma, sì alla ristrutturazione di San Biagio e Castelli, tenendo conto della presenza del privato tra Verbania e Gravellona.

Una posizione isolata, quella leghista.

Angelo Tandurella, segretario provinciale di Fdi però lo gela: ‘’L’attuale sistema a due presidi funziona? Direi di no. La soluzione è l’ospedale nuovo non quella di due contenitori vuoti. Dove farlo? Semmai l’esigenza è fare presto. Domodossola e Piedimulera possono essere cantierabili subito ma le condizioni migliori restano quelle di Domodossola’’.

Per Riccardo Brezza (segretario provinciale Pd) ‘’la soluzione Ornavasso era quella che dava di più un’idea di posizione baricentrica. Già in passato i sindaci dei tre comuni maggiori avevano trovato una soluzione comune. Ora la Regione si assuma le sue responsabilità e decida!’’.

Emanuele Vitale (capogruppo Pd in Provincia) rimarca come ‘’l’Ossola tema da tempo un isolamento e il sindaco Pizzi teme che la chiusura del San Biagio possa avere ripercussioni anche sull’indotto. Ma la ristrutturazione non piò essere la riposta giusta’’.