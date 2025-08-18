Autovelox a rischio spegnimento

Rischio caos per gli autovelox: da ottobre potrebbero essere spenti in tutta Italia. E quindi attenzione anche a cosa succederà visto che anche nel Verbano Cusio Ossola sono molti gli autovelox installati.

Il Codacons che ricorda che ‘’il Ministero dei trasporti deve fare un decreto attuativo entro il 19 agosto avviando il censimento delle apparecchiature da parte di Comuni, Province e Regioni , che avranno due mesi di tempo per inviare i dati al ministero’’.

Per il Codacons tutti gli autovelox installati lungo le strade italiane potrebbero essere spenti.

Il Decreto Infrastrutture evidenzia "una situazione paradossale venutasi a determinare a causa di ritardi, leggi macchinose e inutili complicazioni burocratiche.

Il decreto, che come noto era finalizzato a garantire maggiore trasparenza circa l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità, stabilisce l'obbligo in capo a Comuni, Province e Regioni, di censire e comunicare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti i dispositivi autovelox presenti sui rispettivi territori, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale dello stesso ministero. Gli enti locali devono comunicare non solo la localizzazione e i dati tecnici di ogni apparecchio, ma anche le informazioni relative alla conformità, al modello e all'omologazione. Una comunicazione che, secondo il decreto, è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature’’.