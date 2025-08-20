Passaggio della Vuelta, modifiche alla viabilità sull'autostrada A26

Nella giornata di sabato 23 agosto sono numerose le modifiche alla viabilità che riguardano diverse zone del Piemonte per permettere il passaggio della prima tappa dell’edizione 2025 della Vuelta di Spagna, dalla reggia di Venaria Reale a Novara. Tra queste, è prevista anche una modifica alla viabilità sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri.

In particolare, è in programma la chiusura dello svincolo in uscita di Arona in entrambe le provenienze, dalle 15.15 fino al termine del passaggio della corsa ciclistica. Nello stesso orario è prevista anche la chiusura dello svincolo in uscita di Castelletto Ticino in entrambe le provenienze sulla D08 raccordo A28/A8. In alternativa sarà possibile utilizzare la stazione di Borgomanero o lo svincolo libero di Meina.