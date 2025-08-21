"Fuori tutto", le modifiche alla viabilità nel centro domese

La polizia locale di Domodossola ha predisposto alcune modifiche alla in occasione della manifestazione commerciale “Fuori tutto”, che prevede l’apertura serale dei negozi del centro e che si svolgerà questa sera, giovedì 21 agosto, e domani.

L’ordinanza prevede il divieto di transito, dalle 19.00 alle 24.00, nelle seguenti vie: corso Paolo Ferraris (a salire dalla stazione), corso Fratelli Di Dio, via Marconi, piazza Mercato, piazza Chiossi, piazza della Chiesa, via Mellerio, via Degli Osci, via Beltrami, via Garibaldi, via Francioli, via Facini, piazza Convenzione, via Bagnolini, via Galletti fino all’intersezione con via Cavallotti. Inoltre, in via Binda sono previsti divieti di sosta nei parcheggi antistanti i numeri civici 7 e 65, in corso Moneta nei parcheggi antistanti ai numeri civici 46, 48 e 50.