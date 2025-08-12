SS 549 di Macugnaga, terminati i lavori: stop al limite di 30 km/h

In seguito ai lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo diversi tratti della SS 549 di Macugnaga, che hanno permesso di risolvere le condizioni di forte degrado in cui la strada versava, Anas ha stabilito nuovi limiti di velocità, revocando il limite di 30km/h precedentemente imposto. In particolare, le nuove disposizioni – che entreranno in vigore dalle 20.00 del 13 agosto - sono:

Limite di velocità di 50Km/h dal km 0+000 al km 1+850, nei centri abitati di Vogogna e Piedimulera.

Limite di velocità di 70Km/h su dal km 1+850 al km 2+556, in località Piana nel comune di Piedimulera.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 3+122 al km 3+400, dalla galleria Gozzi alla fine dell'abitato di Gozzi.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 3+400 al km 4+300, tra l'abitato di Gozzi e il centro abitato di Castiglione.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 4+300 al km 6+200, dall'intersezione semaforizzata di Meggiana alla fine del centro abitato di Castiglione.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 6+200 al km 8+430, tra il centro abitato di Castiglione e il centro abitato di Calasca.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 8+430 al km 10+350, dal centro abitato di Calasca al centro abitato di Molini-Due Ponti.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 10+350 al km 12+558, tra il centro abitato di Molini Due Ponti e il centro abitato di Bannio Anzino.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 12+558 al km 14+530, dal centro abitato di Bannio Anzino al centro abitato di San Carlo.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 14+530 al km 15+750, tra l'abitato di San Carlo e il centro abitato di Vanzone.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 15+750 al km 16+890, nel centro abitato di Vanzone.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 16+890 al km 18+470, tra il centro abitato di Vanzone e il centro abitato di Ceppo Morelli.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 18+470 al km 20+145, nel cento abitato di 5 / 6 Ceppo Morelli.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 20+145 al km 20+925, dalla fine del centro abitato di Ceppo Morelli all'imbocco della galleria Ceppo Morelli.

Limite di velocità di 70Km/h dal km 21+753 al km 22+000, sino all'abitato di Campioli.

Limite di velocità di 50Km/h dal km 22+000 al km 30+742, dall'abitato di Campioli alla fine dell'itinerario.