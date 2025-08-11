Canton Ticino: ecco dove saranno attivi i radar per il controllo della velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano che, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana 33 dal 11 al 18 agosto nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Gudo
Giubiasco
Bellinzona
Sant’Antonino
Sementina
Cadenazzo
Distretto di Blenio
Acquacalda
Camperio
Distretto di Leventina
All’Acqua
Airolo
Distretto di Riviera
Biasca
Distretto di Locarno
Gerra Gambarogno
Losone
Tenero
Arcegno
Corcapolo
Minusio
Ascona
Vogorno
Distretto di Lugano
Breganzona
Cassarate
Pregassona
Molinazzo Monteggio
Magliaso
Caslano
Canobbio
Taverne
Mezzovico
Rivera
Camignolo
Maroggia
Pezzolo
Davesvo-Soragno
Distretto di Mendrisio
Balerna
Tremona
Controlli della velocità semi-stazionari
Ambrì
Polmengo
Melide
Bioggio