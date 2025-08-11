Canton Ticino: ecco dove saranno attivi i radar per il controllo della velocità

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano che, in ottica di prevenzione della circolazione stradale, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nel corso della settimana 33 dal 11 al 18 agosto nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Gudo

Giubiasco

Bellinzona

Sant’Antonino

Sementina

Cadenazzo

Distretto di Blenio

Acquacalda

Camperio

Distretto di Leventina

All’Acqua

Airolo

Distretto di Riviera

Biasca

Distretto di Locarno

Gerra Gambarogno

Losone

Tenero

Arcegno

Corcapolo

Minusio

Ascona

Vogorno

Distretto di Lugano

Breganzona

Cassarate

Pregassona

Molinazzo Monteggio

Magliaso

Caslano

Canobbio

Taverne

Mezzovico

Rivera

Camignolo

Maroggia

Pezzolo

Davesvo-Soragno

Distretto di Mendrisio

Balerna

Tremona

Controlli della velocità semi-stazionari

Ambrì

Polmengo

Melide

Bioggio