Fa discutere la distanza di 100 metri tra veicoli nella galleria di Paiesco

Nuove regole per la sicurezza nelle gallerie. Le nuove disposizioni di Anas che prevedono il divieto di sorpasso, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri tra i veicoli e un limite massimo di velocità di 60 km orari sono ora applicate anche nella galleria di Paiesco, in Valle Vigezzo. Disposizioni che aprono la riflessione, in particolare quella inerente alla distanza minima di 100 metri che rischia di causare evidenti rallentamenti.

“In una strada trafficata come la statale 337, soprattutto in orari di punta si rischia di avere serpentoni di auto lunghissimi, con code fino a Masera – spiega Antonio Locatelli, portavoce storico dei frontalieri. - Ma questo non è l’unico problema della galleria: ho segnalato più volte agli organi competenti che ci sono dei problemi di ventilazione perché si forma spesso una coltre di fumo esagerata e per i ciclisti che transitano nel tunnel non è proprio una passeggiata di salute. Avrebbero potuto tenere aperta la vecchia strada, per renderla appunto fruibile ai ciclisti e invece quando è stato costruita la galleria l’hanno chiusa. Riguardo alle nuove disposizioni, capisco i 60 km all’ora ma sulla distanza dei 100 metri tra un veicolo e l’altro oltre al rischio concreto che si formino lunghissime code mi chiedo come si faccia a misurare con esattezza questa distanza, dobbiamo comprarci tutti un telelaser?”.