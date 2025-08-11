''Servono rallentatori di velocità per garantire sicurezza in via Lavarini''

“In via dottor Lavarini una volta c'erano i dossi d’ asfalto ben fatti e ben segnalati per rallentare la velocità dei mezzi in transito, poi hanno rifatto gli asfalti (3 o 4 anni fa) e li hanno tolti senza più rifarli...’’.

Così dicono alcuni residenti della zona nella parte nuova di Ornavasso, dove vivono parecchie famiglie, anche con bambini e persone che transitano per andare alla palestra, al campo sportivo e verso la ciclovia del Toce, oltre che utilizzata nel caso in cui la via provinciale risulta bloccata per lavori o manifestazioni.

“Purtroppo l’assenza di rallentatori crea sia di giorno e specialmente la sera, dei pericoli poiché diverse macchine passano a tutta velocità, mettendo a repentaglio la sicurezza dei residenti...’’