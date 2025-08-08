Galleria Paiesco, nuove regole per la sicurezza sulla SS 337 della Val Vigezzo

Da giovedì 7 agosto sono entrate in vigore nuove misure per la circolazione lungo un tratto strategico della Strada Statale 337 della Val Vigezzo, nel territorio compreso tra il chilometro 7+300 e il chilometro 8+830, dove si trova la galleria Paiesco.
Il provvedimento, adottato da Anas con l’ordinanza n. 559/2025/TO, risponde alla necessità di garantire maggiore sicurezza nella gestione del traffico all’interno della galleria, in attesa degli adeguamenti previsti dal recente decreto ministeriale del 20 giugno 2025 in materia di prevenzione incendi nelle infrastrutture stradali.
Le nuove disposizioni prevedono il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri tra i veicoli e un limite massimo di velocità di 60 km orari. Si tratta di misure gestionali provvisorie ma necessarie, suggerite proprio dalle linee guida ministeriali per le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri, come quella di Paiesco.