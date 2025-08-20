Case popolari accessibili anche al personale sanitario

La Rappresentanza dei sindaci dell’Asl VCO ha avanzato una richiesta alla Regione Piemonte per estendere i requisiti di accesso alle case popolari anche agli operatori sanitari.

La proposta, indirizzata all’assessorato alle Politiche Sociali e dell’Integrazione Socio-Sanitaria, mira a inserire nella Legge Regionale 3/2010 la possibilità per medici, infermieri e personale sanitario di accedere agli alloggi popolari, al pari delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del fuoco.

La Regione ha accolto positivamente la richiesta, includendo le modifiche all’articolo 11 della normativa nel Disegno di Legge n. 73, approvato lo scorso 26 giugno, che rientra nella “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2025”.

In particolare, le modifiche stabiliscono che, oltre a Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Forze Armate, anche gli operatori sanitari possano rientrare tra i destinatari prioritari degli alloggi di edilizia sociale. Inoltre, il testo prevede che vengano tutelate anche le vedove e gli orfani del personale caduto in servizio di ordine pubblico o in operazioni di soccorso.

«Un riconoscimento importante – sottolinea la Rappresentanza dei sindaci – che va nella direzione di valorizzare l’impegno degli operatori sanitari, particolarmente esposti e fondamentali per la comunità».