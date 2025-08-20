Gaiardelli (Distretto dei laghi): “Turismo inclusivo e sociale, insistere e migliorare è necessario"

“È necessario insistere sulle politiche turistiche inclusive e sociali per caratterizzare il nostro territorio anche in questa direzione, equiparandolo così alle realtà europee più evolute, dove questo tema è ormai diventato da anni un plus”.

Lo afferma Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli del Val d’Ossola. “Come ci spiegano i tecnici, fare turismo accessibile e inclusivo – dichiara Gaiardelli in una nota – significa rendere le comunità, i territori, i servizi, la ristorazione, i percorsi e la mobilità accessibili e fruibili per tutti, contribuendo di conseguenza a creare benessere sociale. Ma, soprattutto, lo dicono sempre i tecnici, significa rendere le persone più felici consentendo a tutti, per l'appunto, di godere della bellezza del patrimonio culturale e ambientale di cui siamo ricchi”.

Va rimarcato che l’Atl presieduta da Gaiardelli ha già avviato in questi anni una serie di iniziative importanti che vanno in questa direzione, ultima in ordine di tempo è quella legata al progetto Interreg denominato “Libervie”. Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Aggiunge Gaiardelli: “Possiamo e dobbiamo migliorare, coinvolgendo sempre di più tutti gli operatori del settore turistico e prestando maggiori attenzioni”. È di questa estate la lamentela rivolta da Fabrizio Sottocornola al nuovo trenino turistico di Verbania che è stato attivato senza prevedere la presenza di vagoni accessibili alle persone con disabilità e che è, dunque, migliorabile, mentre nel versante Ossola, solo per fare un secondo esempio, spicca tra gli altri l’operato di Fabrizio Marta e della “sua” cooperativa Rotellando, esempio di concretezza e buon senso in questo campo. “Il Distretto – conclude il comunicato – si pone sin da ora come soggetto trainante di nuove e sempre più performanti politiche inclusive e sociali nel Vco e Novarese”.