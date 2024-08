Colloro cerca pareti per murales

A Colloro il comune cerca abitanti disposti a mettere a disposizione la facciata della propria abitazione o una parte di essa per la realizzazione di murales. L'amministrazione ha emesso un avviso pubblico per l'acquisizione di candidature di spazi murali da dipingere l'iniziativa si inserisce nel progetto dedicato ai Borghi storici finanziato dall'Unione europea Next Generation che intende creare itinerari all'interno del borgo storico di Colloro.

Il progetto denominato Camminare nella storia vuole creare un percorso che incentivi le visite nel borgo. Il bando vuole essere un'indagine di mercato a scopo esplorativo le proposte saranno poi vagliate dall'amministrazione. I cittadini interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il 30 ottobre all'indirizzo mail municipio@omune.premosello.it.