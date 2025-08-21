Asl Vco, aperta la selezione per 120 nuovi medici: sarà la soluzione?

È aperta da oggi – giovedì 21 agosto – la selezione per l’assunzione di 120 nuovi medici presso l’Asl Vco. In particolare, il concorso prevede la disponibilità di 23 posti per ginecologia e ostetricia, 22 posti per medicina d’emergenza e urgenza, 14 posti per radiodiagnostica, 14 posti per medicina interna, 14 posti per pschiatria, 11 posti per pediatria, 11 posti per ortopedia traumatologica, 8 posti per urologia, 3 posti per neurologia.

Un concorso atteso, vista l’ormai cronica carenza di personale medico in tutte le strutture sanitarie del Vco ma che, allo stesso tempo, potrebbe non essere la soluzione al problema. Perché sono già numerosi i concorsi che, negli anni passati, sono andati deserti: se da un lato la sanità pubblica provinciale deve fare i conti con un personale sempre meno numeroso, dall’altro i nuovi medici preferiscono altre destinazioni.

La scadenza, per questo nuovo bando, è fissata per il 5 settembre. Bisognerà dunque attendere questa data per sapere se, questa volta, qualcuno sceglierà di partecipare al concorso e di intraprendere la propria carriera negli ospedali del Vco e se, dunque, si aprano nuove speranze per colmare un vuoto sempre più importante.