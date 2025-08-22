"Sentieri e Pensieri", Luca Mercalli racconta la storia del clima in Italia

Sarà Luca Mercalli il protagonista della quinta giornata di “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta e in scena in questi giorni a Santa Maria Maggiore. Presidente della società meteorologica italiana, nonché ambasciatore del clima dell’Unione Europea, è anche impegnato in un’importante attività divulgativa attraverso pubblicazioni, conferenze, articoli sui principali giornali nazionali e partecipazioni a numerosi programmi televisivi.

A “Sentieri e Pensieri” Mercalli, in dialogo con il giornalista e comunicatore scientifico Alberto Agliotti, presenta il suo ultimo libro, “Breve storia del clima in Italia” nel quale, partendo dall’antichità e giungendo fino ai giorni nostri, ripercorre le tappe fondamentali della storia climatica del nostro Paese.

Tutti gli incontri si tengono nel parco di Villa Antonia; è fortemente consigliata la prenotazione. In caso di maltempo gli eventi si spostano al teatro comunale.