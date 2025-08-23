Si è spento l'imprenditore Sergio Di Lenardo

Si è spento a 75 anni Sergio Di Lenardo. Sergio, molto conosciuto in città, era stato fondatore nel 1972 e per anni a capo dell’impresa edile Impredil di Villadossola, che aveva guidato con passione sino all’età della pensione. Il Gruppo Altair di Villadossola ha voluto esprimere cordoglio per la scomparsa di Sergio Di Lenardo: “Gruppo Altair partecipa con profonda commozione al lutto di Thomas e della sua famiglia per la scomparsa di Sergio Di Lenardo, fondatore nel 1972 di Impredil poi confluita in Edilver. Uomo brillante e lavoratore instancabile. Un abbraccio grande a tutti i suoi cari”.

Anche il Gruppo Alpini di Calice, di cui Sergio era socio, ha voluto esprimere la vicinanza ai famigliari. In passato, per alcuni anni, era stato anche dirigente e vice presente della Virtus Villa.

L'ultimo saluto a Sergio potrà essere dato alla Casa Funeraria Mandrini di via Fabbri a Villadossola. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 24 agosto alle 19 nella Chiesa di Cristo Risorto, mentrte i funerali si terranno lunedì 25 agosto alle 15.30 sempre nella chiesa di Cristo Risorto a Villadossola.

Sergio lascia i figli Cristian e Thomas con la mamma Mery, le nuore Ibi e Silvia, gli adoratri nipoti Filippo e Matilde, e i fratelli Luciano con la moglie Maria e Bruno con il figlio Daniele.















