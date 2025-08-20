A La Fabbrica la mostra "Cinquanta 1975-2025" di Giorgio Stefanetta

Sarà inaugurata venerdì 22 agosto la nuova mostra di Giorgio Stefanetta a La Fabbrica di Villadossola. L’esposizione, dal titolo "Cinquanta 1975-2025. Percorso antologico di mezzo secolo dagli esordi a oggi", è allestita nelle sale del primo piano del centro culturale ed è organizzata in collaborazione con il Kiwanis Club di Domodossola con il patrocinio della città di Villadossola e della provincia del Vco.

L’inaugurazione è in programma per il 22 agosto alle 17.00 con l’introduzione del critico d’arte Giuseppe Possa e una relazione a cura di Marika Cazzaniga Scotton, alla presenza dello stesso Giorgio Stefanetta. La mostra rimarrà poi visitabile fino al 7 settembre nei seguenti orari: dal 22 al 25 agosto, dal 28 al 31 agosto, dal 4 al 7 settembre dalle 17.00 alle 22.00.