Nell’ambito della rassegna “Musica d’estate”, mercoledì 20 agosto alle 21.00 la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario propone il tradizionale “Concerto per San Bartolomeo”, in occasione della festa patronale di Villadossola. Protagonista, nella chiesa di San Bartolomeo, il Convivio Rinascimentale accompagnato dai musicisti della camerata strumentale di San Quirico, composta da Davide Besana, Silvia Arfacchia (violini), Arianna Cartini (viola), Alessandro Cambini (violoncello), Roberto Mattei (contrabbasso) e Adriano Alberti Giani (organo). Dirige Manfred Nesti. Saranno eseguite musiche per coro a cappella e con strumenti di compositori dal XVI al XX secolo.

La rassegna “Musica d’estate” è resa possibile grazie al contributo dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del Vco ente filantropico, della Fondazione Crt e del comune di Craveggia, con il patrocinio della città di Domodossola e della città di Villadossola e in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, la Pro Loco di Domodossola e le parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.