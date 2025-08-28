A Formazza la presentazione della mostra “Pellegrini su strade ripide ma pure”

Un viaggio attraverso secoli di spiritualità, fede e cultura, intrecciati lungo i percorsi che hanno segnato la storia delle nostre montagne. È questo il tema al centro della mostra “Pellegrini su strade ripide ma pure”, che verrà presentata sabato 30 agosto alle ore 15 al Museo della Casa-Forte (Schtei-Hüs) di Ponte Formazza.

L’esposizione rappresenta l’anteprima della rassegna “Cammini di devozione e d’arte tra Vallese, Ticino, Ossola, Valsesia e Lago d’Orta”, che sarà poi allestita dal 13 settembre all’11 ottobre 2025 presso il Collegio Mellerio-Rosmini di Domodossola, in occasione del centenario della prima esposizione Italo-Svizzera.

Durante l’incontro interverrà Fiorella Mattioli Carcano, storica del Cristianesimo, che guiderà il pubblico alla scoperta dei significati profondi della devozione popolare.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Giussani Bernasconi, in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, l’Associazione Musei d’Ossola e con il patrocinio della Città di Domodossola.