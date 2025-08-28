Sagra della Patata, l’anteprima della nuova edizione con dj Matrix

Si apre con una serata di anteprima, in programma giovedì 28 agosto, l’edizione 2025 – la numero 31 – della Sagra della Patata di Montecrestese, una delle feste più attese dell’estate ossolana, che prenderà poi il via ufficialmente il 29 agosto e proseguirà fino al 1° settembre.

Questa sera, dunque, una serata speciale in cui sarà aperta soltanto l’area giovani con aperitivi, cena, musica dal vivo e dj set.

Si inizia alle 19.00 con l’apertura dell’area giovani dove saranno serviti aperitivo, panini, salamelle e patatine e chiosco della birra. Dalle 23.00, poi, l’ospite d’onore della serata, dj Matrix, in consolle insieme a dj Sebbo fino a tarda notte.