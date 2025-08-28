 / Eventi

Sagra della Patata, l’anteprima della nuova edizione con dj Matrix

Giovedì 28 agosto una serata di apertura dedicata ai giovani

Si apre con una serata di anteprima, in programma giovedì 28 agosto, l’edizione 2025 – la numero 31 – della Sagra della Patata di Montecrestese, una delle feste più attese dell’estate ossolana, che prenderà poi il via ufficialmente il 29 agosto e proseguirà fino al 1° settembre.

Questa sera, dunque, una serata speciale in cui sarà aperta soltanto l’area giovani con aperitivi, cena, musica dal vivo e dj set.

Si inizia alle 19.00 con l’apertura dell’area giovani dove saranno serviti aperitivo, panini, salamelle e patatine e chiosco della birra. Dalle 23.00, poi, l’ospite d’onore della serata, dj Matrix, in consolle insieme a dj Sebbo fino a tarda notte.

