Concerto conclusivo per la rassegna “Musica d’estate” al Sacro Monte Calvario

La rassegna “Musica d’estate 2025” si avvia alla sua conclusione con un appuntamento di grande suggestione: sabato 6 settembre alle ore 21.00, nel Santuario della Madonna delle Grazie al Sacro Monte Calvario di Domodossola, si terrà il concerto finale in occasione della festa patronale dell’oratorio.

Protagonista della serata sarà l’ensemble vocale NovHarmony, formato da otto musicisti professionisti uniti dalla passione per il canto a cappella. Il gruppo, nato nel 2024 e ispirato alla tradizione corale inglese, proporrà un viaggio musicale che attraversa oltre cinque secoli di storia, dal Rinascimento fino al Novecento. In programma brani di Palestrina, Monteverdi, Kuhnau, Tallis, Willan e altri autori che hanno segnato l’evoluzione del repertorio corale.

La formazione è composta dai soprani Sofia Bevilacqua e Lisa Scarella, dalle alti Vittoria Oliva e Silvia Campini, dai tenori Alessandro Tonietti e Giulio De Consoli e dai bassi Alessandro Scarella e Manfred Nesti. Nonostante la sua recente nascita, NovHarmony si è già distinto in contesti prestigiosi, tra cui il Festival Asti Lirica, ricevendo apprezzamenti da pubblico e critica.

La rassegna “Musica d’estate 2025” è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Fondazione Comunitaria del VCO – Ente filantropico, della Fondazione CRT e del Comune di Craveggia, con il patrocinio della Città di Domodossola e della Città di Villadossola, in collaborazione con l’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Speciale del S. M. Calvario di Domodossola, la Pro Loco di Domodossola e le Parrocchie di Calice, Craveggia e Villadossola.