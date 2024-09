La notte più glamour con la cena di Domosofia FOTO

I tavoli tondi vestiti di bianco e finemente apparecchiati, le ombre della sera che si allungano e le calde luci che infiammano i palazzi medievali della piazza. Poco per volta i commensali, i fortunati che sono riusciti ad acquistare un ticket d'ingresso vuoi perché hanno potuto permetterselo vuoi perché i posti sono andati esauriti in pochi giorni, che fanno il loro ingresso eleganti e sorridenti.

La cena benefica di Domosofia è stata un sogno ad occhi aperti: un tripudio di piatti di altissimo livello proposti dai più rinomati chef del territorio che ha avuto il suo apice con i paccheri alla Vittorio del rinomato ristorante stellato di Bergamo dei fratelli Cerea. Una cena che ha abbinato glamour e beneficenza perché il ricavato sarà interamente devoluto alla parrocchia per il restauro della casa parrocchiale e la realizzazione di sei alloggi per persone in difficoltà.