Raduno Internazionale dello Spazzacamino: 42 anni di storia e memoria in Valle

Nel 2025 il Raduno Internazionale dello Spazzacamino raggiunge la sua 42ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’intera stagione estiva in Valle Vigezzo. Da venerdì 5 a lunedì 8 settembre, Santa Maria Maggiore tornerà ad accogliere centinaia di spazzacamini provenienti da ogni angolo del mondo, per celebrare insieme un mestiere dalle radici profonde e dalla storia intensa. Questa manifestazione, unica nel suo genere, è molto più di una festa popolare: è un vero e proprio viaggio nel tempo e nella memoria collettiva di un’intera valle, che per secoli ha visto partire uomini e bambini in cerca di lavoro come spazzacamini nei paesi del Nord Europa.

La Valle Vigezzo, non a caso, è stata a lungo conosciuta come “la valle degli spazzacamini”, e oggi rivive quella storia attraverso un evento capace di unire commozione, folklore e consapevolezza storica. Il raduno è organizzato come sempre dall’Associazione Nazionale Spazzacamini, con il sostegno del Comune di Santa Maria Maggiore e della Pro Loco, ed è in grado ogni anno di attirare migliaia di visitatori, turisti e appassionati. La manifestazione propone numerosi momenti di incontro, cerimonie commemorative, spettacoli, attività culturali e visite guidate, tra cui quella al Museo dello Spazzacamino, che racconta, anche con l’ausilio di installazioni multimediali, la dura vita dei “neri” del passato. Il momento clou dell’edizione 2025 sarà, come sempre, la grande sfilata della domenica mattina, in programma il 7 settembre alle ore 10: un lungo e suggestivo corteo nel centro storico del paese, in cui circa un migliaio di spazzacamini sfileranno in abiti tradizionali, con i volti anneriti dalla fuliggine, portando con sé simboli, musiche e colori delle proprie terre d’origine. L’edizione 2025 si annuncia ricca di emozioni e partecipazione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi e a raccontare, anno dopo anno, il valore umano, culturale e sociale di un mestiere antico ma ancora attuale. Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con il cuore in Valle Vigezzo e lo sguardo rivolto al mondo.