''La situazione lupi è grave, ma la politica non si muove''

‘’La situazione è più che preoccupante, anche perché la politica non si muove. In Valle Bognanco c’è un branco di nove lupi e la una situazione è grave. In questo caso si poteva chiedere una deroga per intervenire e questo tocca alla Regione’’. Così parla Gesine Otten, del Comitato allevatori, dopo il recente episodio della Valle Bognanco, dove i lupi hanno causato danni ad un gregge di oltre 1400 capi. I cani messi a difesa non hanno potuto nulla: troppi i lupi in azione.

L’ennesima predazione in Ossola, questa avvenuta nella zona dei laghi di Campo. Ma al di là delle chiacchiere la politica non ha mosso un dito in difesa degli allevatori in quetsi mesi.

‘’Questo è un pericolo tragico, perché i nuovi cuccioli di lupo stanno crescendo di dimensione e quindi seguono i lupi grandi anche perché hanno molta fame – spiega Otten - . In questo periodo le predazioni aumentano e i danni per gli allevatori sono enormi. Nel caso della valle Bognanco contro un branco di 9 lupi avresti dovuto avere 15 cani per salvare il gregge’’.

Dal mondo della politica regionale tutto tace. Anche le passerelle elettorali prima del voto europeo hanno lasciato sinora il tempo che trovano.

‘’Occorre usare le deroghe per procedere agli abbattimenti – afferma Otten - , come fanno in altri Stati europei e non solo. La Francia procede regolarmente all’abbattimento del 20 per cento dei lupi e lo stesso fa l’Austria che ne ha di meno ma vuole salvaguardare gli allevatori e gli alpeggi. Senza contare la Svizzera, che è sì fuori dall’Unione europea ma abbatte i lupi che fanno danni’’