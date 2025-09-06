Cgil Novara e Vco scende in piazza a sostegno dei diritti e della solidarietà

Cgil Novara e Vco scende in piazza, nelle due province di riferimento, per difendere i diritti e chiedere pace e solidarietà. Sabato 6 settembre, infatti, l’organizzazione sindacale sarà presente in due importanti piazze: la mattina a Novara, al mercato coperto, con un presidio e volantinaggio a sostegno della Global Sumud Flottilla, la flotta civile di imbarcazioni, non violenta, organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese. Stesso obiettivo anche a Omegna, nel pomeriggio, dove Cgil non solo proseguirà l’impegno per la sensibilizzazione su questo tema, ma prenderà anche parte al primo Pride del Vco, per sostenere la lotta per i diritti civili. “La ricerca di un mondo migliore tiene insieme le lotte di chi vuole impegnarsi per cambiarlo e la Cgil continuerà a fare la propria parte”, fanno sapere dal sindacato.
In Breve
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
giovedì 04 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?