Cgil Novara e Vco scende in piazza a sostegno dei diritti e della solidarietà

Cgil Novara e Vco scende in piazza, nelle due province di riferimento, per difendere i diritti e chiedere pace e solidarietà. Sabato 6 settembre, infatti, l’organizzazione sindacale sarà presente in due importanti piazze: la mattina a Novara, al mercato coperto, con un presidio e volantinaggio a sostegno della Global Sumud Flottilla, la flotta civile di imbarcazioni, non violenta, organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese. Stesso obiettivo anche a Omegna, nel pomeriggio, dove Cgil non solo proseguirà l’impegno per la sensibilizzazione su questo tema, ma prenderà anche parte al primo Pride del Vco, per sostenere la lotta per i diritti civili. “La ricerca di un mondo migliore tiene insieme le lotte di chi vuole impegnarsi per cambiarlo e la Cgil continuerà a fare la propria parte”, fanno sapere dal sindacato.