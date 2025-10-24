Poste Italiane e Polizia di Stato insieme per “Guida Sicura”: coinvolto anche il personale del Verbano Cusio Ossola

Guida Sicura, il progetto rivolto al personale di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha visto anche la partecipazione dei dipendenti dei Centri di Recapito del Verbano-Cusio-Ossola, alla tappa milanese che ha avuto luogo nella mattinata odierna.

Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, dare priorità alla sicurezza delle persone, rispettare le regole per una guida sicura e responsabile sono le finalità dell’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti che durante l’orario di servizio utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività, in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti.

Fra le varie forme di collaborazione formativa tra Poste Italiane e Polizia di Stato rientra anche l’incontro durante il quale i funzionari del Compartimento della Polizia Stradale Lombardia e della sezione Polizia Stradale Milano hanno illustrato le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale e i limiti di velocità.

L’iniziativa rientra in un programma di appuntamenti che, dal 2023 ad oggi ha già coinvolto oltre 250 dipendenti del Piemonte.

L’Azienda pone costante attenzione ai temi della sicurezza stradale che coinvolge ogni giorno il personale impiegato nel servizio di distribuzione di pacchi e corrispondenza attraverso motocicli, tricicli, quadricicli, auto e furgoni.