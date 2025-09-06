Comunità energetica delle Valli dell'Ossola: se ne parla a Domodossola

Martedì 9 settembre alle 20.30 la sede dell’Unione Montana Valli dell’Ossola di Domodossola ospita un incontro informativo rivolto alla cittadinanza dal titolo “Le comunità energetiche: presentazione, opportunità e spunti di riflessione”. La serata prevede la presentazione e l’illustrazione delle possibilità offerte dalla nuova comunità energetica rinnovabile delle valli dell’Ossola.

L’incontro prevede diversi interventi. L’apertura è affidata a Bruno Toscani, presidente dell’Unione Montana, con un intervento dal titolo “Il ruolo dell’Unione Montana Valli dell’Ossola nella costituzione della Cer Valli dell’Ossola”. A seguire il presidente della nuova comunità energetica Maurizio Romeggio con “Lo stato dell’arte della Cer delle Valli dell’Ossola, il suo consiglio direttivo, lo statuto e i regolamenti”. A seguire Massimo Bastiani di Ecoazioni illustra “Cosa sono le Cer”, mentre Tommaso Lippi di Energy4Com interviene su “Opportunità di adesione alla Cer per privati e imprese, bando Pnrr per il finanziamento delle Cer”. Al termine un momento di confronto con i partecipanti.