Attualità | 26 ottobre 2025, 16:20

Riqualificazione a Caddo: al via il progetto per una nuova area verde

L'amministrazione di Crevoladossola al lavoro sulla zona vicino al campo sportivo

Uno spazio verde, aperto a tutti, per migliorare la vivibilità del quartiere. È il progetto che l’amministrazione comunale di Crevoladossola, guidata dal sindaco Giorgio Ferroni, sta portando avanti nella frazione di Caddo.

“Stiamo lavorando alla riqualificazione di un’area vicino al campo sportivo – spiega il primo cittadino -. Con un investimento di 60mila euro realizzeremo un’area verde che possa essere utilizzata da cittadini, famiglie, bambini e ragazzi come luogo di aggregazione, per ridare vita ad una zona attualmente un po’ sacrificata”.

l.b.

