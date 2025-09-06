Le previsioni meteo per il fine settimana

La rimonta di un campo di alta pressione dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centro-occidentale garantirà condizioni in gran parte stabili e soleggiate per tutto il fine settimana e fino alla mattinata di lunedì. “Successivamente – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il campo di alta pressione verrà progressivamente eroso alle nostre latitudini dal bordo meridionale di un'ampia saccatura associata alla depressione d'Islanda determinando un primo peggioramento nelle ore pomeridiane di lunedì a ridosso delle vallate alpine con rovesci e temporali sparsi, a preannunciare una fase che tra martedì e mercoledì potrebbe risultare a tratti perturbata su gran parte della regione”.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: soleggiato o velato con locali addensamenti pomeridiani a ridosso delle vallate alpine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento sui 4200-4300 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e variabili sull'Appennino; deboli da est-nordest altrove.

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso con velature in transito dalla serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 4400-4500 m nelle ore centrali, in calo in serata sui 4200 m. Venti: moderati in montagna, occidentali sulle Alpi prevalentemente meridionali sull'Appennino; deboli variabili altrove