 / Attualità

Attualità | 06 settembre 2025, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend col sole

Le previsioni meteo per il fine settimana

La rimonta di un campo di alta pressione dal bacino del Mediterraneo verso l'Europa centro-occidentale garantirà condizioni in gran parte stabili e soleggiate per tutto il fine settimana e fino alla mattinata di lunedì. “Successivamente – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - il campo di alta pressione verrà progressivamente eroso alle nostre latitudini dal bordo meridionale di un'ampia saccatura associata alla depressione d'Islanda determinando un primo peggioramento nelle ore pomeridiane di lunedì a ridosso delle vallate alpine con rovesci e temporali sparsi, a preannunciare una fase che tra martedì e mercoledì potrebbe risultare a tratti perturbata su gran parte della regione”.

SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: soleggiato o velato con locali addensamenti pomeridiani a ridosso delle vallate alpine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento sui 4200-4300 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e variabili sull'Appennino; deboli da est-nordest altrove.

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2025

Nuvolosità: poco o parzialmente nuvoloso con velature in transito dalla serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 4400-4500 m nelle ore centrali, in calo in serata sui 4200 m. Venti: moderati in montagna, occidentali sulle Alpi prevalentemente meridionali sull'Appennino; deboli variabili altrove

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore