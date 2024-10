La parrocchia di Villadossola celebra la festa degli anniversari di matrimonio

La parrocchia di Villadossola organizza per il 27 ottobre la festa degli anniversari di matrimonio. Coloro che si sono sposati in chiesa saranno invitati a rinnovare le loro promesse e il sacerdote invocherà la grazia del Signore sul loro matrimonio nella chiesa di Cristo Risorto alle 10.30. Alla celebrazione sono invitati in modo particolare coloro celebrano un anniversario importante: 1, 10, 25, 50, 60 e più anni di matrimonio.

Per i fidanzati, invece, a partire da gennaio 2025 si svolgeranno all'oratorio di Villadossola i corsi di preparazione al matrimonio cristiano dal titolo “Io accolgo te”. Si terranno il 13, il 20 e il 27 gennaio, il 3, il 10 e il 24 febbraio alle 21.00. Il 2 marzo alle 15.00 e infine il 6 aprile sempre alle 15.00. All'ultimo incontro il vescovo incontrerà i fidanzati.