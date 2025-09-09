Il fenomeno della pallavolo Andrea Zorzi sul palco de La Fabbrica

Il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e non solo: venerdì 12 settembre va infatti in scena lo spettacolo “La leggenda del pallavolista volante” con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli. L'appuntamento si inserisce nel cartellone 2025 di "Terra e Laghi", festival internazionale di teatro dell’Insubria e nella macroregione alpina che ha come obiettivo la promozione culturale finalizzata a rendere la stessa uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità.

“La leggenda del pallavolista volante” è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile nazionale di Julio Velasco con la famosa "generazione dei fenomeni" – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, l’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano.

Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti.