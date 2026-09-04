A Crodo “Il ritorno del Maestro”, il libro dedicato a Toscanini

Appuntamento questa sera, venerdì 4 settembre, a Crodo con la presentazione del libro “Il ritorno del Maestro. Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura de La Scala” di Mauro Balestrazzi.

L'incontro è in programma alle 21 al Centro Studi Pietro Ginocchi. Sarà lo stesso autore a presentare il volume, dedicato alla figura di Arturo Toscanini e a una pagina della storia italiana segnata dal fascismo e dalla guerra, fino alla riapertura della Scala.

Nel corso della serata sono previsti gli interventi dello storico Enrico Rizzi, di Andrea Brustia del Centro Studi Pietro Ginocchi, dell'editore Alessandro Grossi e di Rinaldo Lampugnani dell'associazione Uno Sguardo sulla Valle.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione Uno Sguardo sulla Valle e dal Centro Studi Pietro Ginocchi, in collaborazione con le Pro loco di Premia, Baceno, Crodo e Domodossola.