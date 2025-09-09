 / Scuola

Scuola | 09 settembre 2025, 11:00

I bambini delle Milani in visita alla stazione per il progetto "Stop al vandalismo"

Gli alunni che inizieranno la prima elementare sono stati accolti dalla polizia e dal Dopolavoro Ferroviario per un approfondimento dedicato all'educazione civica

Prima ancora dell’inizio dell’anno scolastico, il Dopolavoro Ferroviario a Domodossola ha coinvolto i futuri alunni della scuola primaria Milani nel progetto “Stop al vandalismo – Scuola Ferrovia”. Durante la settimana di preparazione all’ingresso in prima elementare, le maestre hanno voluto inserire momenti dedicati alla sicurezza e all’educazione civica. I bambini hanno così visitato la stazione e i treni insieme ai ferrovieri e alla polizia ferroviaria di Domodossola nell'ambito dei progetti "Stop al vandalismo" in collaborazione tra FS Security e Dopolavoro Ferroviario e “Train to be cool” della polizia di Stato.

Questa iniziativa segna l’avvio di un nuovo anno di impegno educativo per la ferrovia, che rinnova la collaborazione con le scuole e con le forze dell’ordine per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto e alla sicurezza.

