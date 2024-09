Cannonieri, parte bene Denis Pasin: doppietta alla Quaronese

Denis Pasin parte bene. L’attaccante della Virtus Villa (2-1 sulla Quaronese) è il solo, in Prima Categoria, ad iniziare il campionato con una doppietta. Gol che portano la vittoria della Virtus nell’esordio sul suo campo, che dopo anni di esilio aveva ‘’assaggiato’’ solo nell’ultima giornata dello scorso torneo.

Pasin realizza la sua doppietta ma la giornata porta la firma anche di ‘’gente’’ già nota alle classifiche cannonieri. Prendiamo Alessandro Elca, già in gol nella prima coi colori del Piedimulera (5-2 al Momo) o il solito Simone Margaroli del Vogogna (in rete di rigore contro il Valduggia 1-1). Ma anche Fabio Sghedoni del Fondotoce (sconfitto dall’ Agrano, già in passato goleador col Gravellona San Pietro. Nonché Elia Antongioli (che lo scorso anno ha collezionato diverse reti) che con la Varzese parte bene battendo il Sizzano.

In Promozione inizia bene Antonino Bonura del Cossato, il solo a fare doppietta, ma si affacciano già Alessandro Sigurtà della Chiavazzese (13 gol l’anno scorso con il Valdengo) o Gabriele Mostoni (Varallo) che due anni fa con la stessa maglia collezionò 10 gol in campionato. In gol anche Moreno Ceschi (Juve Domo) noto alla cronache sportive in passato come goleador con la maglia del Piedimulera.